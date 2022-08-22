Челябинск, 22 августа, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Челябинске 80-летняя женщина погибла под колёсами автобуса «ПАЗ», из которого вышла на остановке. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным Накануне. Ru, трагедия произошла 22 августа на улице Челябинская. Водитель отъезжал от остановки и не заметил женщины. В результате она скончалась на месте.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сотрудники ГИБДД проверили городской общественный транспорт и выявили множество нарушений, в том числе маршрутку с неисправными тормозами. Поводом для акции стала авария с участием трёх маршруток, в которой пострадала женщина.