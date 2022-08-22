Ханты-Мансийск, , 19:01 — REGNUM В Югре 22 августа зафиксировано 19 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет 226,2 га. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Лесной пожар Pixabay.com

На ликвидации пожаров, по данным ведомства, работают 251 человек и 16 единиц техники. Для авиапатрулирования лесов и тушение огня привлечены 14 единиц авиатехники.

«Основная причина всех зарегистрированных возгораний — грозы», — сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов округа Егор Збродов.

Самый высокий, первый класс пожарной опасности наблюдается по Ханты-Мансийскому, Нефтеюганскому, Сургутскому районам.

Всего с начала пожароопасного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидированы 364 лесных пожара площадью 333 555,72 га и 58 ландшафтных пожаров на площади 5485,1 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 18 августа принято решение о снятии режима ЧС в лесах. В регионе действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре принято решение о снятии режима ЧС в лесах