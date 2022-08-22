Москва, 22 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Террористический киевский режим применяет химическое оружие. Об этом 22 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Es.makemefeed.com Химическое оружие

По его словам, подобные факты уже подтвердились на территории освобожденной части Запорожской области.

«В Запорожской области в Васильевке было применено по отношению к нашим защитникам химическое оружие. Анализ это подтверждает. Масса российских военнослужащих стала плохо себя чувствовать и анализы подтвердили, что этот яд имеет искусственное происхождение», — сказал Рогов.