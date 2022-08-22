Донецк, 22 августа, 2022, 18:57 — ИА Регнум. ВСУ при поддержке НАТО серьезно готовились к конфликту с Россией, и начало СВО было для нас тяжелым, но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, отметил 22 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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«И это не потому, что к нам повернулась удача. Мы сделали жёсткие выводы, и пошли успехи. Мы растянули ВСУ на четыре фронта. Мы непрерывно подтягиваем технику и людей. Как только у нас пойдёт чёткая ротация воюющих соединений, как только мы окончательно обезопасим логистику, это будет признак того, что наши дела пошли в гору», — отметил военкор.

В последние недели география воздушных атак ВСУ расширяется, но ПВО России работает надежно, а войска поступательно продвигаются вперед, накапливая опыт, который активно работает на нас, подчеркнул Сладков.

«Мы несём потери среди мирного населения, но реально отодвигаем врага от Донецка, Ясиноватой и Горловки, ежедневно уничтожаем огромное количество вражеских солдат, не говоря уже о захвате пленных. Теперь противник находится в крайне неприятной, точнее, трагической ситуации», — добавил военкор.