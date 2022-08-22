Москва, 22 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Москва и Белград намерены развивать стратегическое партнерство и плотную координацию усилий по укреплению стабильности и безопасности на Балканах. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром внутренних дел Александром Вулиным 22 августа в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«С учетом недавнего серьезного обострения обстановки в Косово и сохраняющейся там напряженности указано на необходимость урегулирования в крае на основе строгого соблюдения норм международного права, с опорой на резолюцию СБ ООН 1244, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности, законных прав и интересов Сербии», — отмечается в сообщении МИД России.

Напомним, что в июне планировался визит Сергея Лаврова в Белград. Визит не состоялся из-за отказа ряда стран открыть свое воздушное пространство для перелета российского правительственного самолета.