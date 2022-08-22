Нью-Йорк, США, , 19:04 — REGNUM Срочное заседание СБ ООН запросила Россия из-за угрозы в отношении Запорожской АЭС со стороны бандеровского режима, написал 22 августа заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Дмитрий Полянский Un.org

Он заявил, что ситуация с АЭС становится всё более опасной из-за непрекращающихся «провокаций» со стороны бандеровских боевиков. Поэтому российская сторона инициировала проведение срочного заседания Совбеза по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности».

«Попросили выступить на нём генсека ООН Антониу Гутерреша«, — заявляет Полянский, уточняя, что завтра, 23 августа, в 22:00 мск СБ ООН должен собраться по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС стала предметом для спекуляций со стороны США и руководства ООН: якобы если Россия уберёт своих военных, угроза ядерной катастрофы в Европе исчезнет.

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