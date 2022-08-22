София, , 19:37 — REGNUM Официальная София заинтересована в возобновлении прямых переговоров с представителями российской компании Газпром относительно поставок в Болгарию голубого топлива. Об этом 22 августа со ссылкой на заявление министра энергетики действующего болгарского правительства Розена Христова сообщает БНР.

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По словам Христова, в условиях сильнейшего энергетического кризиса в стране болгарские власти «готовы пойти на любые условия экспортеров».

Розен Христов «Ни для кого не секрет, что наши переговоры с Газпромом неизбежны. Мы постараемся возобновить утраченные контакты».

При этом «Болгарское телевидение» процитировало слова председателя Ассоциации промышленного капитала Болгарии Васила Велева, заявившего буквально следующее: «У нас нет альтернативы контрактам с Газпромом».

Напомним, ранее власти Болгарии констатировали наличие природного газа в запасниках страны только до октября текущего года.

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