София, 22 августа, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Официальная София заинтересована в возобновлении прямых переговоров с представителями российской компании Газпром относительно поставок в Болгарию голубого топлива. Об этом 22 августа со ссылкой на заявление министра энергетики действующего болгарского правительства Розена Христова сообщает БНР.

Gazprom.ru Газпром

По словам Христова, в условиях сильнейшего энергетического кризиса в стране болгарские власти «готовы пойти на любые условия экспортеров».

Розен Христов «Ни для кого не секрет, что наши переговоры с Газпромом неизбежны. Мы постараемся возобновить утраченные контакты».

При этом «Болгарское телевидение» процитировало слова председателя Ассоциации промышленного капитала Болгарии Васила Велева, заявившего буквально следующее: «У нас нет альтернативы контрактам с Газпромом».

Напомним, ранее власти Болгарии констатировали наличие природного газа в запасниках страны только до октября текущего года.