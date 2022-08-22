Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) одобрил использование препарата компании Novavax для вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает 22 августа Reuters.

В лаборатории по разработке вакцины от коронавируса Novavax Maryland GovPics

На минувшей неделе разрешение на применение вакцины для этой возрастной группы выдало управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Напомним, что вакцина Novavax распространяется в США с июля. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эффективность данной вакцины против тяжёлой формы заболевания составляет около 90%. По последним данным правительства, в США было распределено 11 990 доз вакцины Novavax.

Примечательно, что ранее в августе компания в два раза урезала прогноз доходов на оставшийся год, заявив, что не ожидает дальнейших продаж своего препарата от COVID-19 в США. Данный прогноз объясняется тем, что компания поздно вышла на американский рынок, а также снижением спроса на вакцину на фоне глобального избытка предложения.