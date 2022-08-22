Бухарест, , 19:20 — REGNUM Семилетний ребенок пострадал в результате падения декоративной колонны в здании мэрии столицы Румынии. Об этом 22 августа сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Татьяна Гиппиус. Военврач с мальчиком. 1930

На мальчика обрушилась часть только что отреставрированной колоннады в центральном зале у главного входа комплекса. В момент происшествия отец ребенка находился на приеме у заместителя мэра.

Пострадавший был срочно доставлен в Центральную детскую клинику Бухареста. Состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Ведется следствие.

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