Клуж-Напока, Румыния, 22 августа, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Мэр второго по величине города Румынии — Клуж-Напоки Эмиль Бок объявил о прекращении работ по строительству метрополитена. Об этом 22 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Enrico Donelli Метро

Причиной остановки разработок стало отсутствие в городском бюджете необходимых средств. Абсолютное большинство подрядчиков отказалось от участия в проекте из-за резкого повышения цен на стройматериалы и общих инфляционных процессов в стране.

Эмиль Бок «Мы будем искать дополнительные инвестиции».

О дате возобновления проекта не сообщается.

Напомним, строительство метро в Клуж-Напоке было запланировано правительством бывшего лидера страны Николае Чаушеску еще в 1984-м году.