Новосибирск, , 18:49 — REGNUM Арест директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка признан законным. Об этом со ссылкой на судью Новосибирского областного суда Ирину Волосскую сообщает «Коммерсантъ Сибирь».

Суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что Александр Шиплюк был арестован по делу о госизмене в начале августа 2022 года.

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Защитник Шиплюка Алексей Павицкий намерен добиваться смягчения меры пресечения для своего подзащитного в кассационной инстанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после ареста Шиплюк был перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.