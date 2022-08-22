Новосибирск, 22 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Арест директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка признан законным. Об этом со ссылкой на судью Новосибирского областного суда Ирину Волосскую сообщает «Коммерсантъ Сибирь».

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

Напомним, что Александр Шиплюк был арестован по делу о госизмене в начале августа 2022 года.

Читайте также: Директор института Сибирского отделения РАН арестовали по делу о госизмене

Защитник Шиплюка Алексей Павицкий намерен добиваться смягчения меры пресечения для своего подзащитного в кассационной инстанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после ареста Шиплюк был перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.