Мурманск, , 19:29 — REGNUM Центруправления регионом (ЦУР) в Мурманской области зафиксировал многочисленные просьбы местных жителей о реставрации памятника лётчикам экипажа капитана Кузина, прикрывавшим караван РQ-16 и погибшим возле посёлка Поной в 1942 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Флаг Мурманской области

«Отмечается, что территория Холма Славы, где захоронили останки бойцов в 1974 году, приходит в упадок: облупилась краска на поребриках, отвалилась и раскололась гранитная плитка, ступени заросли мхом. Северяне просят взять на контроль ремонт мемориала», — рассказал Алексей Медведев, руководитель ЦУР, в ходе оперативного совещания областного правительства.

Егор Хаценко, председатель комитета молодежной политики Мурманской области, отметил, что на 2023 год в проекте бюджета заложены денежные средства по заявке муниципального образования на восстановление памятника в размере 10,5 млн рублей.

Согласно интернет-порталу «Место памяти», памятник, возведённый в честь экипажа самолёта в составе: командир экипажа капитан Кузин Г. И., ст. лейтенант Радин В. Г., ст. политрук Хоменюк С. Н., воентехник 1-го ранга Лысенко А. И. Они погибли возле посёлка Поной 18 сентября 1942 года при выполнении задания по прикрытию каравана PQ-16 от гитлеровских самолётов. В 1974 году экипаж капитана Кузина был перезахоронен на Холме Славы в посёлке Ревда. Памятник открыт в 1980 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на острове Большой грязный в губе Грязная Кольского залива состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника морским авиаторам Северного флота — гидросамолёта Бе-6.

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