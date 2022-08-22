Южно-Сахалинск, 22 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. На территории Сахалинской области состоялся первый программный форум «Больше, чем Сахалин», объединивший более 120 победителей и призеров конкурсов «Твой ход», «Мастера гостеприимства», «Большая перемена» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проектов Российского общества «Знание».

Sakhalin. gov.ru Сахалин

В течение недели участники форума совместно с экспертами, предпринимателями и представителями профильных ведомств островного Правительства изучали возможности и потенциал территории для создания новых продуктов программы «Больше, чем путешествие».

В рамках экскурсионной программы участники побывали на сахалинской экоферме «Роз-Агро», увидели производственный комплекс «Пригородное», Таранайский лососевый рыбоводный завод, Невельский АгроСнаб, гостиничный комплекс «Парадайс», пляж «Мейн» в Аниве, летний лагерь на озере Буссе, мыс Великан и бухту Тихая. Они не просто посетили экскурсии, а провели неформальные встречи с руководством предприятий, обсудили болевые точки и зоны роста для региона.

«Мы видим в проведении форума большой потенциал и ценность для Сахалинской области. Благодаря совместной недельной работе участников из 40 регионов России, сотрудников профильных министерств островного Правительства и представителей индустрии у нас появилась возможность представить новые продукты для федеральной программы «Больше, чем путешествие». Это продукты, которые затем могут быть подхвачены и транслированы по всей России как «рожденные на Сахалине». Наиболее сильное впечатление на меня произвели несколько проектов. К примеру, проект по развитию промышленного туризма «Путешествие через экономику». Нашему региону есть, что показать молодежи, поэтому их взгляд на развитие данного направления очень важен. Также понравилась идея, что «Сахалин — Территория свободы». Уверен, что наш регион может стать именно таким для местной и приезжающей к нам молодежи. Ну и конечно важны идеи по продвижению самой программы «Больше, чем путешествие». Планируем, что в следующем году нас посетит больше участников, а также наша островная молодёжь активно подключится к проекту», — рассказал на полях встречи с участниками форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко .

Также в ходе представления проектов были озвучены проектные инициативы участников форума «Больше, чем Сахалин»: Места силы регионов (Разработана модель определения и работы с такими местами. Объект применения- пляж «Анива». Создан CJM пользователя продуктов программы и предложена концепция фестиваля для развития продуктовой линейки); Продвижение продукта «Больше, чем путешествие» (Ребрендинг сайта программы и расшифровка слогана: «Действуй- путешествуй»); Трэвел-перезагрузка: «Знакомься — твоя Россия» (Квест для нового туристического маршрута в рамках развития молодежного туризма на острове Сахалин); Трек «Маршруты путешествия» (Критерии пользователей к программе в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а также предложена новая программа путешествия по Сахалину).

«У форума важная миссия — создание туристических продуктов для программы «Больше, чем путешествие». Хочу отметить, что в основе этих продуктов актуальные запросы и интересы молодёжи, а ключевая точка роста представленных инициатив — реализация кадрового потенциала молодых специалистов туристической сферы. Именно они в ближайшем будущем должны обеспечить успешное и стабильное развитие индустрии путешествий. Очень важно, чтобы общие усилия Минобрнауки России, Росмолодёжи, Ростуризма и платформы «Россия – страна возможностей» стали важным драйвером развития молодёжного туризма во всех регионах страны», - отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров .

«Больше, чем путешествие» — масштабный социальный проект, на который из бюджета выделятся 2 млрд. рублей ежегодно. За два года к нему подключились почти все регионы страны, сотни компаний и число партнёров растет. Такие форумы как «Больше, чем Сахалин» — прекрасная площадка для обсуждения новых, креативных форматов, интересных маршрутов, которые станут основой для новых туристических продуктов», — прокомментировала итоги форума советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова .

«Форумы «Больше, чем Сахалин» и «ОстроVa» — это прекрасная площадка для того, чтобы молодые люди обменивались друг с другом опытом, получали новые знания, совершенствовали свои навыки. И у Российского общества «Знание» похожая миссия – делать актуальные знания доступными для максимального числа людей. В условиях динамичности мира, когда знания с колоссальной скоростью устаревают, очень важно сформировать привычку беспрерывного просвещения и саморазвития. Здорово, что мы вместе делаем такое важное дело!», – рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный .

«Форум «Больше, чем Сахалин» — это отличная возможность для прямого диалога между представителями органов власти, бизнеса и молодежи. Как раз с помощью внедрения в практику новых идей, видений и инициатив мы стараемся развивать продукт программы «Больше, чем путешествие». Благодаря синтезу накопленного опыта участников и экспертизе профильных министерств и ведомств, на Сахалине удалось разработать новые туристические продукты, основанные на запросах и видении молодежи по шести тематическим направлениям. Самые успешные решения мы рассмотрим для включения во второй сезон программы «Больше, чем путешествие», — отметил руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин .

«Создание нового – это всегда сочетание ремесла и искусства. Сахалин и Курилы давно известны нашей стране как места силы, как край далекий и таинственный. На самом деле, кто не знает – #СахалинРядом. Лично я за два года был здесь уже 13 раз и каждый раз открываю для себя что-то новое, что-то меня вдохновляет и развивает. Именно поэтому, в июне этого года родилась идея сделать площадкой для развития продукта программы «Больше, чем путешествие» Сахалинскую область. Так как здесь рождается новое и появляются прорывные идеи. Например, всероссийский молодежный форум ОстроVа, по сути, сейчас принял в гости участников первого форума «Больше, чем Сахалин», — рассказал директор АНО «Центр молодежного туризма» Вадим Кокорев , один из идеологов и продюсеров крупных федеральных событий на Сахалине.