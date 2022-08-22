Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи в декабре покинет пост директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), а также перестанет исполнять обязанности главного медицинского советника президента США Джо Байдена, передает 22 августа Reuters.

Энтони Фаучи The White House

Сообщается, что 81-летний Фаучи также уйдет с поста руководителя лаборатории иммунорегуляции NIAID.

«Хотя я оставляю свои нынешние должности, я не ухожу на пенсию, — сказал Фаучи. — После более чем 50 лет государственной службы я планирую перейти на следующий этап в своей карьере, пока у меня еще много энергии и страсти к своему делу».

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски заявила, что агентство займется модернизацией своей работы, «не оправдав надежд» во время пандемии коронавируса.

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