Саратов, , 18:43 — REGNUM В Саратове в рамках празднования Дня Государственного флага России 100 многодетных семей, общественники и представители региональной власти развернули 90-метровый триколор. Мероприятие прошло в парке Победы на Соколовой горе, сообщает пресс-служба минсельхоз Саратовской области.

В Саратове отметили День Государственного флага России t. me/minselhoz64

Детей из многодетных семей угощали куличами и мороженым местного производства.

«Сейчас наши ребята сражаются за братский Донбасс, освобождают территории, где всегда звучал русский язык. Спасибо нашей армии и нашим бойцам, на их примере мы видим, что сила страны — в людях, в их сплоченности», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин в поздравительной речи.

Также в День Государственного флага России первые паспорта вручили четырем юным саратовцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Поклонной горе на главной аллее парка Победы развернут самый длинный «живой» флаг России. Его длина составит 165 метров, а ширина — девять метров. Участие в акции примут 3 тыс. человек.

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