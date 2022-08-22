Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Пользователи Сети предложили отправить на Донбасс для участия в СВО майора полиции УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, который не пустил на матч болельщика с символом Z на сумке. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как люди отнеслись к такому вызывающему запрету в отношении одного из символов специальной военной операции.

Z (знаки ВС РФ на Украине) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нужно этого майора к нам на Донбасс на недельку. Желательно в Горловку или в Кировский, Киевский и т.д. районы Донецка», — предложила Светлана О.

Напомним, житель Петербурга Алекс Герман рассказал, что ему отказали в посещении матча по пляжному футболу из-за символа Z на сумке. Мужчина при этом является куратором движения болельщиков «Невский Фронт» — Детям!» и пришёл посмотреть матч вместе 65 детьми, которых он курирует.

Тем, кто отказал в посещении, стал полиции Калининского района Петербурга. Однако жетона и других служебных знаков Алекс Герман на нём не увидел.

«Надо сразу телефон доставать и снимать всю беседу. Предупредив, что предоставишь это в прокуратуру, обычно сразу риторика разговора меняется», — отметил Дмитрий Д.

О том, как следует себя вести с полицейскими, напомнили и другие. Так, Оксана Г. подчеркнула, что без жетона с личным номером полицейский вообще не имеет законного права взаимодействовать с гражданами. Она добавила, что этот факт должна изучить прокуратура.

Между тем комментаторы напомнили, что символ Z в России можно встретить на патриотических плакатах, акциях и, к примеру, на служебных машинах Росгвардии. У многих вызвало недоумение, почему же здесь мужчине запретили посещать матч.

«В нашей стране на этих знаках движется военная техника, автомобилисты устраивают пробеги, да и многие их используют повсюду… Видимо, человек не патриотично был настроен, раз не пропустил», — предположила Анна Л.

Дмитрий Б. считает, что этим делом должен заинтересовать Следственный комитет России (СКР). Майор заявил, что использование символа Z в нашей стране якобы запрещено. В связи с этим СКР, по мнению Дмитрия Б., должен задать вопрос полицейскому «О какой стране ты говоришь, голубчик? Ты не заблудился, ли?».

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что у петербуржца сорвались планы по просмотру матча. При этом сам болельщик оказался неравнодушным к жителям Донбасса. Он отметил, что часто помогает нашим соотечественникам в ДНР и ЛНР.

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