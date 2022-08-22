Москва, 22 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. По сфабрикованным документам могла попасть на территорию России Наталья Вовк — исполнительница убийства Дарьи Дугиной, сообщил 22 августа источник в правоохранительных органах РФ.

(сс) Charly_7777 Паспорт с отметками

По данным ТАСС, Вовк с территории бывшей УССР «могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Вовк, по данным ФСБ, находится на территории Эстонии. Власти республики не спешат сотрудничать с Россией и выдать подозреваемую.