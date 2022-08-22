Москва, , 18:36 — REGNUM В городе Энергодар Запорожской области растет число погибших от обстрелов террористического киевского режима. Об этом 22 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС

По его словам, служащие киевскому режиму боевики продолжают вести артиллерийский огонь по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится на территории города. При этом растет число мирных жителей, которые погибают от обстрелов карателей.

«Число погибших в Энергодаре растет день ото дня», — сказал Рогов.

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