Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Власти американского штата Калифорния отказались рассматривать ходатайство производителя электрокаров Tesla, утверждавшего, что поданный против компании иск за расовую предвзятость был оформлен без должного расследования, сообщает 22 августа Reuters.

Tesla

Речь идет о ходатайстве компании с просьбой определить, провел ли департамент гражданских прав (DCR) подобающее расследование, прежде чем подавать в суд на Tesla за то, что она нарушила права одного из сборщиков своих электрокаров.

В феврале 2022 года против компании был подан иск, в котором утверждалось, что завод Tesla в Калифорнии поощряет расовую сегрегацию, и что афроамериканских сотрудников дискриминируют, не позволяя им продвигаться по карьерной лестнице и получать более высокую зарплату.

Напомним, что это не первый иск, поданный против компании в Калифорнии. Ранее Tesla уже обвиняли в том, что она смотрит сквозь пальцы на случаи дискриминации и сексуальных домогательств. Так, суд постановил, что подвергшийся дискриминации афроамериканский рабочий должен получить $137 миллионов в качестве компенсации.