Tesla не смогла опротестовать иск Калифорнии о расовой дискриминации
Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Власти американского штата Калифорния отказались рассматривать ходатайство производителя электрокаров Tesla, утверждавшего, что поданный против компании иск за расовую предвзятость был оформлен без должного расследования, сообщает 22 августа Reuters.
Речь идет о ходатайстве компании с просьбой определить, провел ли департамент гражданских прав (DCR) подобающее расследование, прежде чем подавать в суд на Tesla за то, что она нарушила права одного из сборщиков своих электрокаров.
В феврале 2022 года против компании был подан иск, в котором утверждалось, что завод Tesla в Калифорнии поощряет расовую сегрегацию, и что афроамериканских сотрудников дискриминируют, не позволяя им продвигаться по карьерной лестнице и получать более высокую зарплату.
Напомним, что это не первый иск, поданный против компании в Калифорнии. Ранее Tesla уже обвиняли в том, что она смотрит сквозь пальцы на случаи дискриминации и сексуальных домогательств. Так, суд постановил, что подвергшийся дискриминации афроамериканский рабочий должен получить $137 миллионов в качестве компенсации.