22 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 20:51 — REGNUM 22 августа в День Государственного флага Российской Федерации у Музея Победы развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Гигантский триколор хранится в фондах Музея Победы.

Перед развертыванием триколора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония развертывания триколора в 1000 метров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День флага Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В церемонии приняли участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений. Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии выступил перед присутствующими, а также исполнитель классической музыки солист офицер запаса Даниил Корин.

Триколор в руках Росгвардии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Триколор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День флага Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День флага у Музея Победы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Волонтеры раздавали присутствующим символику праздника — флажки и ленточки с триколором. Все желающие посетили музейную экспозицию после церемонии.

Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM День флага Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поднятие флага Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Волонтеры на Поклонной горе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что День Государственного флага установлен указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Впервые это событие состоялось 11 августа 2014 года. Акция развертывания флага вошла в Книгу рекордов и достижений России. С 2015 года триколор передали в музей, где он и хранится всё это время.