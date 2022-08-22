Наталья Стрельцова,
22 августа 2022, 20:51 — REGNUM 22 августа в День Государственного флага Российской Федерации у Музея Победы развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Гигантский триколор хранится в фондах Музея Победы.
Перед развертыванием триколора
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония развертывания триколора в 1000 метров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Росгвардия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День флага
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В церемонии приняли участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений. Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии выступил перед присутствующими, а также исполнитель классической музыки солист офицер запаса Даниил Корин.
Триколор в руках Росгвардии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Триколор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День флага
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День флага у Музея Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волонтеры раздавали присутствующим символику праздника — флажки и ленточки с триколором. Все желающие посетили музейную экспозицию после церемонии.
Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
День флага
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поднятие флага
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Волонтеры на Поклонной горе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отметим, что День Государственного флага установлен указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Впервые это событие состоялось 11 августа 2014 года. Акция развертывания флага вошла в Книгу рекордов и достижений России. С 2015 года триколор передали в музей, где он и хранится всё это время.