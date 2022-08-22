Каменский район, Ростовская область, , 18:27 — REGNUM Площадь лесного пожара в Каменском районе Ростовской области всего за четыре часа выросла в 40 раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 августа.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 18:15 мск площадь составляет около 20 гектаров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что о пожаре стало известно примерно в 14:40 мск. Площадь пожара к тому времени составляла 0,5 гектара. Пожар тушат более 150 человек, пять единиц техники, два вертолёта Ми-8 и пожарный поезд. Готовятся к отправке ещё 100 человек и 400 добровольцев, 20 единиц техники.

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