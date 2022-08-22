Таллин, , 18:28 — REGNUM Сообщения в СМИ об убийстве Дарьи Дугиной — это ещё не официальный запрос из Москвы, так что сведений о местонахождении предполагаемой исполнительнице злодеяния Натальи Вовк Таллин дать не готов, пишет 22 августа Postimees.

Граница Эстония-Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

Представителя эстонской погранслужбы Рагне Кейск пояснил, что «ситуация, когда российская спецслужба (ФСБ — прим. ИА REGNUM) обвиняет кого-то в чём-то через публикации в СМИ», — это не повод давать России информацию.

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Ранее член Совфеда Владимир Джабаров высказал предположение, что Эстония вряд ли пойдёт России навстречу и даст информацию о Вовк, вероятно скрывшуюся в Эстонии после теракта.

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