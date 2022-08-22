Салехард, , 19:03 — REGNUM Срок получения «Чумового капитала» увеличен до 180 дней. Это связано с тем, что семьи находятся в местах кочевий подолгу и не могут забрать полагающийся комплект сразу. Теперь получить комплект за семью тундровиков смогут и совершеннолетние родственники по доверенности в простой рукописной форме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Чум. Ненецкое стойбище Muxamer

Помимо этого, в состав «Чумового капитала» добавили парусину полульняную, которую используют для покрытия жилья в летний период.

Отметим, что с 2021 года в округе реализуется программа «чумовой капитал», согласно которому многодетные семьи, в которых появился третий ребёнок и более, ведущие кочевой образ жизни, могут получить полный комплект для строительства чума (традиционное жилище, которое в зависимости от сезона покрывается войлоком, корой, ровдугой или оленьими шкурами — прим. ИА REGNUM). Стоимость подобного набора составляет более 500 тыс. рублей. Возраст одного из родителей на момент обращения за комплектом чума не должен превышать 36 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера: создание производственных баз на пути кочевий, строительство этнокультурного центра на Чукотке, обеспечение альтернативными источниками энергии, закупка транспорта. Об этом написал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своём Telegram-канале.

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