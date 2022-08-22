Сеул, , 18:46 — REGNUM Власти Южной Кореи рассматривают возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с принятым в США новым законом, направленным на борьбу с инфляцией, сообщает 22 августа Reuters со ссылкой на министра промышленности Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи army. mil

Закон, подписанный на минувшей неделе президентом США Джо Байденом, предусматривает исключение электромобилей, собранных за пределами Северной Америки, из налоговых льгот в Соединённых Штатах.

Между тем в Сеуле считают, что данная мера потенциально может привести к нарушениям как правил ВТО, так и двустороннего соглашения о свободной торговле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, упомянутый закон, в числе прочих мер, предусматривает также повышение налогов на крупный бизнес, что вызвало критику со стороны республиканцев и возмущение корпоративной Америки.

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