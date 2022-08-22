Сеул, 22 августа 2022, 18:46 — REGNUM Власти Южной Кореи рассматривают возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с принятым в США новым законом, направленным на борьбу с инфляцией, сообщает 22 августа Reuters со ссылкой на министра промышленности Южной Кореи.
Закон, подписанный на минувшей неделе президентом США Джо Байденом, предусматривает исключение электромобилей, собранных за пределами Северной Америки, из налоговых льгот в Соединённых Штатах.
Между тем в Сеуле считают, что данная мера потенциально может привести к нарушениям как правил ВТО, так и двустороннего соглашения о свободной торговле.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, упомянутый закон, в числе прочих мер, предусматривает также повышение налогов на крупный бизнес, что вызвало критику со стороны республиканцев и возмущение корпоративной Америки.
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