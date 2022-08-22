Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Трое полицейских в штате Арканзас, США, были отстранены от работы после того, как в интернет попала видеозапись жестокого обращения с подозреваемым, сообщает 22 августа Reuters.

Полиция. Южная Каролина, США North Charleston

На записи видно, как полицейские бьют подозреваемого, лежащего на земле возле магазина. При этом подозреваемый, как и все трое полицейских, являелся белым. Личности задействованных в инциденте сотрудников полиции пока не разглашаются.

Напомним, что вопрос применения силы полицией в США громко обсуждался после серии случаев гибели подозреваемых при арестах, произошедших в последние годы в афроамериканских районах страны.

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