Вашингтон, 22 августа, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Трое полицейских в штате Арканзас, США, были отстранены от работы после того, как в интернет попала видеозапись жестокого обращения с подозреваемым, сообщает 22 августа Reuters.

North Charleston Полиция. Южная Каролина, США

На записи видно, как полицейские бьют подозреваемого, лежащего на земле возле магазина. При этом подозреваемый, как и все трое полицейских, являелся белым. Личности задействованных в инциденте сотрудников полиции пока не разглашаются.

Напомним, что вопрос применения силы полицией в США громко обсуждался после серии случаев гибели подозреваемых при арестах, произошедших в последние годы в афроамериканских районах страны.