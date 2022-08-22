Москва, 22 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Законопроект, который поможет органам госжилинспекции в переоформлении лицензий управляющих компаний, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию, отметил глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

По его словам, инспекции с 1 мая 2015 года начали выдавать лицензии организациям, управляющим многоквартирными домами, а 31 декабря 2017 года в силу вступил закон, который установил их пятилетний срок.

«Таким образом, все лицензии, выданные с 1 мая 2015 года по 31 декабря 2017 года должны быть «обновлены» специалистами ГЖИ в один день — 11 января 2023 года. Для справки. Таких лицензий в 2015 году выдано 5342, за 2016-м — 2863. За один день такое количество лицензий физически переоформить невозможно», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил, что законопроектом будет предложено отсчитывать срок начала действия лицензий, полученных с 2015 по 2017 год включительно, поэтапно — начиная с 1 сентября 2018 года, 1 января, 1 мая и 1 сентября 2019 года.

«Это позволит растянуть процесс переоформления и предотвратить паралич системы, поскольку основной задачей жилищных инспекторов является всё же защита прав граждан, а не круглосуточное оформление бумаг», — заключил парламентарий.