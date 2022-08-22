Пенза, 22 августа, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Пензенской области из-за высокой вероятности возникновения и распространения лесных пожаров действуют ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств. Об этом 22 августа сообщает региональный минлесхоз.

Minleshoz. pnzreg.ru Лесной пожар в Пензенской области

Согласно приказу, с 18 августа усилено патрулирование лесных территорий. Введено ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий, проезда транспорта в лес. Исключением является проезд по дорогам общего пользования и для обеспечения охраны лесов.

Также ограничено нахождение граждан в лесах, кроме тех, чья трудовая деятельность непосредственно связана с пребыванием на данных территориях.

По состоянию на 22 августа в Пензенской области ликвидировали 12 лесных пожаров общей площадью 16 гектаров.

ИА REGNUM ранее передавало, в Пензенской области до 29 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс). В регионе объявлено штормовое предупреждение. Губернатор области Олег Мельниченко поручил провести опашку расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений полей, исключить случаи пала оставшейся после уборки злаков стерни.

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