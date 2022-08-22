Челябинск, , 18:04 — REGNUM В Челябинске 22 августа, в День государственного флага России, волонтёры гражданам более 500 флажков. Об этом сообщили журналистам в местной молодёжной палате.

Флаг России

Акция «Бело-сине-красные сердца» состоялась в центре города. Также волонтёры рассказали прохожим об истории праздника и о значении цветов флага.

Также в Челябинске и других населённых пунктах Южного Урала были проведены и другие праздничные мероприятия. Как сообщало ИА REGNUM, День флага отмечается 22 августа.