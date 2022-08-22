Кемерово, , 18:01 — REGNUM В Кемерове в преддверии Дня шахтёра 735 семей получили уголь в рамках благотворительной акции. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«2940 тонн сортового угля доставили пожилым людям с небольшой пенсией, малообеспеченным, неполным семьям с детьми, а также горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим федеральных и региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива», — уточнили в городской администрации.

При этом на оплату доставки благотворительного угля из муниципального бюджета было выделено более 1,5 млн рублей.

Отметим, что акция «Благотворительный уголь» проводится в Кемеровской области с 1998 года. Она является ежегодной.