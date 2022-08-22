Нью-Йорк, США, 22 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Убийство Дарьи Дугиной в нынешний критический момент — это трагическое событие, сообщил 22 августа журналистам китайский постоянный представитель при ООН Чжан Цзюнь.

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь

Чжан Цзюнь «Такие атаки, совершенно очевидно, в нынешний критический момент не отвечают ничьим интересам».

Отметив, что Пекин очень встревожен этими трагическими событиями, китайский дипломат сказал, что будет следить за развитием ситуации. Есть надежда, что расследование выйдет на виновников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители бандеровского режима не стесняются заявлять, что им нужна гибель русских.