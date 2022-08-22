Вашингтон, 22 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг во время путешествий на частном самолете за месяц потратил более $116 тысяч на авиационное топливо, хотя ранее выступал с заявлениями об угрозе глобального потепления, сообщает 22 августа Fox News.

Спилберг

Согласно информации, полученной из базы данных отслеживания полетов ADS-B Exchange, с 23 июля самолет Спилберга Gulfstream G650 совершил 16 рейсов, преодолев около 17 тысяч миль, для чего потребовалось авиатоплива на сумму не менее $116 159. При этом отмечается, что представленные цифры, скорее всего, занижены, поскольку система не учла по крайней мере три поездки, совершенные самолетом Спилберга.

Напомним, ранее Стивен Спилберг заявлял, что глобальное потепление крайне «ужасает» его и осуждал тех, кто «беспечно идет по жизни», не заботясь о своем влиянии на окружающую среду.

«Я в ужасе от [глобального потепления], — заявлял Спилберг во время интервью. — Глобальное потепление — это научная реальность. Это не политический трюк».

Отметим, что во многих западных странах в настоящее время активно пропагандируется отказ от перелетов самолетах ради спасения климата и окружающей среды.