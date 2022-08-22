Каменский район, Ростовская область, 22 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Лесной пожар, угрожавший хутору Диченский Каменского района Ростовской области, удалось отвести от населённого пункта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 августа.

Donland.ru Лесной пожар

«Существовала угроза хутору Диченский и задымлению участников движения на трассе М-4 «Дон». Благодаря применению авиации угроза населённому пункту и задымлению трассы ликвидирована», — уточнили в ведомстве.

Борьбу с огнём ведут более 150 человек, пять единиц техники, два вертолёта Ми-8 и пожарный поезд. Усилят группу огнеборцев ещё 100 человек и 400 добровольцев, 20 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась с 0,5 до 10 гектаров.