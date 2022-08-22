Запорожье, Украина, 22 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Первый педагогический совет 2022-2023 учебного года состоялся в понедельник, 22 августа, в Запорожской области.

Елена Афанасьева, СССР, 1951 Первое сентября

Педагоги обсудили вопросы работы в новой образовательной системе. На этой неделе сотрудники всех школ ожидают поступления учебников и наглядных пособий, по которым будут заниматься ребята.

Для детей Запорожской области через неделю откроют двери 145 школ.

Преподавать ребятам будут 2 100 учителей.