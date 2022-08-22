Мелитополь, 22 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. День Государственного флага Российской Федерации бойцы батальона «Алания» из Северной Осетии отметили на освобожденной территории Запорожской области. Они вместе с жителями поселка Акимовка Мелитопольского района стали участниками праздника. В ходе торжественного мероприятия добровольцы из североосетинского подразделения провели церемонию поднятия российского триколора.

Флаг России

Поздравляя участников мероприятия, глава поселка Акимовка Мелитопольского района Максим Зубарев отметил, что жители отмечают этот праздник как торжество справедливости.

«2022 год запомнится нам как год исторической справедливости, когда нашу землю, наконец, освободили. И мы встанем вместе с Россией — для строительства нового великого государства», — приводит слова Зубарева пресс-служба главы Северной Осетии.

Напомним, батальон «Алания» сформирован из добровольцев на территории Северной Осетии и выполняет задачи, поставленные перед участниками специальной военной операции на территории бывш. УССР.