Ижевск, , 17:51 — REGNUM Ещё в трёх районах Удмуртии зафиксировано неблагоприятное агрометеорологическое явление — атмосферная засуха. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

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Так, засуха наблюдается с 28 июля, по данным метеостанций в селе Дебесы, селе Первомайский и в Сарапуле.

Синоптики поясняют, что в период вегетации сельхозкультур запасы влаги в почве не превышают 10 мм. Условия для роста, развития и созревания зерновых культур, многолетних трав на полях с низкими запасами влаги в почве в указанный период складывались плохие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, с 16 июля, атмосферная засуха была зафиксирована метеостанцией в Воткинске.

Годом ранее из-за засухи пострадали посевы в 13 районах республики. Пострадавшими считали 228 сельхозпредприятий или 20% от числа всех хозяйств. Потери от засушливой погоды оценивались в 2,5 млрд рублей.

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