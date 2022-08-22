22 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского о том, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских».

Оксана Переможенко, , 18:46 — REGNUM Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский заявил о том, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских». Заявление Врублевского 22 августа прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Бывшая УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — отметила Захарова в своем телеграм-канале.

Заявление представителя киевского террористического режима Врублевского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что то, о чем заявил Врублевский, является смыслом существования киевского террористического режима и подобные заявления и ранее неоднократно делались на территории бывшей УССР, контролируемой киевским режимом. Иные также задались вопросом, как отреагирует на слова представителя киевского режима руководство Казахстана.

«Надеюсь, безнаказанным это не останется», — написала Оксана.

«А почему он до сих пор послом работает в Казахстане?» — задался вопросом V. K.

«Всё потому, что мы затянули с началом СВО…» — считает Нажия.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А что скажет Токаев? Союзник по ОДКБ», — задалась вопросом NinaZh.

«Уровень развития полностью соответствует стране проживания! Пусть говорит дальше…» — добавила Елена.

«После таких слов он думает, что [боевиков ВСУ] будут брать в плен?» — задался вопросом Владимир.

«Да они и раньше не скрывали этого…» — написал Иван С.

«То есть? Такие заявления делать можно, а судить «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя?..» — в недоумении Валентина.

«Ну раз так — никакой жалости и пощады. За что купили, за то и продадим. Или идиоты думают, что тут смиренно всё будут смерть ждать свою? Всё бандеровское отребье на свалку истории», — не выдержала Наталья.

«[Киевский режим] не имеет права на существование», — считает Петр.

«Они захлебнутся своей злобой скоро», — добавила Лариса.

«Это внутреннее дело Казахстана держать таких ублюдков в стране? Моё мнение: наш МИД должен потребовать от страны, которая входит в ЕАЭС, убрать это недоразумение из посольства», — призвала Валентина.

«Ну вот и кого там жалеть, если [киевский режим] сделал идею «убить русских» смыслом существования… Но идиоты не понимают, что отношение к нацистам и фашистам у русского народа всегда и везде будет одинаково. Смерть фашистам», — пишет Дженифер П.

«А так да, нацизма нет…» — с сарказмом отреагировала Ольга.

«Ясно одно, что адекватный человек такого не скажет», — отметила Maria M.

«Укронацизм — это люди с русскими именами и фамилиями, на чисто русском языке говорят о ненависти к русским и призывают к их убийству», — написал Tosha.

«Русский — это не национальность, русский — это дух! И в его семье может быть русский, даже его сын», — написала Алина Д.

«Какое воспитание они дают своим детям? А разве не противозаконно то, что он говорит про убийство русских? Власти Казахстана должны реагировать на это…» — призвала Татьяна.

«На статью наговорил посол, ой, наговорил… Чисто разжигание межнациональной розни…» — подытожил Alex D.