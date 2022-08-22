Москва, 22 августа, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В День Государственного флага Российской Федерации Волонтеры Победы провели ряд патриотических акций, среди которых были мероприятия нового формата.

ИА REGNUM Флаг РФ

Традиционно в регионах России добровольцы Движения вручили символические ленточки с российским триколором. Добровольцы вышли на улицы своих городов и населенных пунктов, чтобы раздать жителям ленты с российским триколором, рассказать о значении цветов государственного флага и историю его появления.

В Хабаровском крае Движение провело крупнейшую в регионе раздачу ленточек. Триколор у сердца прикрепляли все: представители местной власти, бизнесмены, общественники, блогеры и жители региона.

Триколоры в цветах флага России и памятки об истории государственного символа Волонтёры Победы раздали и местным жителям освобожденных территорий в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

«Сегодня под российским триколором наши бойцы вновь спасают мир от неонацизма и защищают покой мирных жителей. На западе нашу культуру пытаются «отменить», спортсменам — не дают выступать под нашим флагом и гимном, дисквалифицируют только за то, что они россияне, что поддерживают спецоперацию и нашего Президента. Этой несправедливости и подлости скоро придёт конец. Рада, что с этого года в школах перед уроками ученики будут поднимать флаг нашей страны под звуки гимна. Ведь триколор — это символ уважения и преемственности поколений, широты наших границ и доброты россиян. Будем же его достойны! С праздником!» — сказала руководитель ВОД «Волонтёры Победы», заместитель предстедателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия»).

Ленточки-триколоры вручались повсюду: на Дальнем Востоке, на Урале, на Кавказе, в Сибири и центральной России.

Кроме того, Волонтеры Победы вышли и на дороги страны. Вместе с сотрудниками ГИБДД добровольцы провели акцию «Предъявите ваши знания» и раздали ленточки в цветах российского флага автолюбителям. Так, в Смоленской, Ульяновской, Ивановской, Владимирской, Иркутской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах России всем участникам акции были вручены листовки с информацией об истории возникновения флага и его значении, а также ленточки-«триколор».

Также Волонтёры Победы провели акцию «Светом России». Представители Движения провели серию флешмобов, в рамках которых участники в темное время суток выстраивались в символические для региона фигуры, символы, фразы или слова, поднимая в небо фонарики, которые раскрасили изображения в цвета российского флага. Мероприятия сопровождались исполнением гимна Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге 240 лет назад, 18 августа 1782 года, прошло торжественное открытие памятника Петру I — Медный всадник. В День Государственного флага России Волонтёры Победы с помощью света воссоздали облик памятника в цветах российского флага. Добровольцы и жители региона выстроились в одну общую картину.

Более 300 молодых людей в Кировской области построили «живой флаг» из трёх горизонтальных полос в цветах российского флага и слово «Россия».

Помимо этого, добровольцы приглашали жителей страны принять участие в «Диалогах тет-а-тет». Представители Движения в Республике Дагестан провели для молодежи встречу с Героями России и бойцами, вернувшимися с военной спецоперации, проходящей на территории бывш. УССР. Участники встречи смогли задать интересующие вопросы Героям, а также поделиться своим мнением, что сейчас делает человека патриотом своей страны и почему так важно знать государственную символику.

«Было интересно послушать мнение Героев о ситуации на территории Донбасса. Защитники рассказали о правде, которую скрывает Запад от своих жителей. Правду о том, что Киевский режим — это режим процветающего нацизма в 21 веке. Такие встречи важны для молодежи. Чувствую гордость за свою страну как никогда. Благодарю защитников за мирное небо. Я рад тому, что живу в России и являюсь частью этого большого государства», — рассказал один из участников акции Волонтёров Победы в Республике Дагестан.

Подобные встречи состоялись и в других регионах страны.

В День Государственного флага России жители страны также смогли принять участие в акции «Есть мнение». Волонтеры Победы вышли в места скопления людей и организовали пикеты с табличками, на которых изображены тематические фразы, связанные с государственным флагом: «обними, если Россия в сердечке!», «люблю Россию так же, как пирожки бабули», «широкий простор для мечты и для жизни», «если у тебя были варежки на резинке, значит ты из России» и другие.

Когда люди подходили к волонтёрам, они рассказывали историю и суть праздника. Также вместе с добровольцем можно было создать креативную фотографию для социальных сетей и рассказать подписчикам о любви к своей стране.

Кроме того, в регионах страны представители Движения провели и другие мероприятия. Например, в Нижегородской области более 500 человек, среди которых были представители органов власти, Волонтёры Победы и местные жители, развернули 100-метровый флаг российского триколора.

«Целью таких патриотических мероприятий Волонтеры Победы ставят не просто празднование государственного праздника, но и привлечение к этому жителей города, области, страны, единение, сплочение людей разных профессий, сохранение истории и поддержание традиций. Сегодня к нам присоединилось достаточное количество посетителей Стрелки (место проведения мероприятия — примечание ред.), это очень радует», — рассказала Мария Самоделкина, член Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», руководитель регионального отделения Движения.

В Оренбуржье Волонтёры Победы развернули флаг России рекордной длины — 1300 метров.

«Триколор объединяет народы России, укрепляет наше единство, утверждает преемственность поколений. Мы поднимаем свой флаг в самые важные моменты жизни. Под ним ставятся спортивные рекорды, совершаются научные открытия, прорывы в промышленности и сельском хозяйстве, развивается культура. Под трехцветным флагом наши военнослужащие защищают безопасность российских границ и отстаивают национальные интересы. Сегодняшняя акция — знак нашего уважения к российскому флагу», — подчеркнул Денис Паслер.

Огромные флаги России развернули Волонтёры Победы в Алтайском крае, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.