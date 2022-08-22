Воронеж, , 17:44 — REGNUM Ремонт на 600-миллиметровом водоводе в Советском районе Воронежа завершён к 16:00 22 августа, сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».

Ремонт водовода Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж»

По информации компании, водоснабжение домов, нарушенное из-за аварии, восстановлено.

Сообщение об аварии поступило утром 22 августа. Вода вышла на поверхность на ул. Любы Шевцовой. Причиной стал порыв на водоводе.

«Проведение работ осложняли трёхметровая глубина залегания трубопровода и расположенные поблизости два водопроводных колодца. Кроме того, пришлось вскрывать часть асфальтированной дороги. Чтобы завершить работы в сжатые сроки, наши специалисты работали непрерывно, меняя друг друга. В результате мы успели возобновить подачу воды до возвращения воронежцев с работы», — прокомментировал начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.

В ближайшее время рабочие обещают засыпать разрытый участок землёй, провести его щебение, до конца следующей недели здесь уложат асфальт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на несколько часов без воды остались жители ряда улиц Советского района — всего около 40 тысяч человек.