Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 17:44 — REGNUM На Ямале в День Государственного флага РФ вручили паспорт девочке с именем Россия. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Россия Сэротэтто Пресс-служба губернатора ЯНАО

Россия Сэротэтто и родом она из села Яр-Сале Ямальского района. Паспорт 14-летней России вручили 22 августа — в знаменательный день российского флага.

Девочка учится в музыкальной школе, растёт в многодетной семье. Её мать, преподаватель музыки, воспитывает четырёх детей без отца, сообщает «Ямал-Медиа». Россия — старший ребёнок, в семье растут ещё Марта, Сталина и Руслана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городах и райцентрах Ямало-Ненецкого округа одновременно подняли огромные российские триколоры.

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