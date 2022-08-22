Москва, , 17:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета палаты парламента 25 августа 2022 года в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Заседание пройдет в четверг, 25 августа, в 15.00. Основной вопрос — заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Там пояснили, что с докладом по данному вопросу выступят лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава думской фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Также будут направлены в рассылку и в профильные комитеты поступившие законопроекты.

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