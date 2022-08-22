Варшава, 22 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. «Вредной чешкой» назвал заместителя председателя Европейской комиссии Веру Юрову польский генпрокурор Збигнев Зёбро 22 августа на брифинге.

Збигнев Зёбро

Он заявил, что в немецкие СМИ пытаются выгородить фон дер Ляйен в конфликте с Польшей — якобы она не обманывала Варшаву.

На самом же деле, считает Зёбро, это не так, ибо «за всем стоит, прошу прощения, не хочу употреблять определение «вредная чешка», но госпожа Юрова».

Польский чиновник добавил, что Варшаве пообещали деньги из фонда ЕС по восстановлению после пандемии, но так и не вылили.