Белград, , 20:28 — REGNUM Представители четырех сербских муниципалитетов на севере Косово и Метохии — Северная Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавич проведут 23 августа совместное заседание, посвященное ситуации в области безопасности в этом регионе Косово и Метохии. Об этом 22 августа журналистам сообщил председатель партии косовских сербов «Сербских список» Горан Ракич.

Горан Ракич Цитата из видео на YouYube

По словам Ракича, заседание начнется в 12 часов дня.

«Я хотел бы заявить четко — мы проживаем на своей земле. Этот народ ни на кого не нападает, мы просто живем в своих домах, городах, желаем нормальной жизни. Чтобы никто нас не притеснял, не обыскивал и не избивал только потому, что мы сербы», — процитировало слова Ракича издание «Косово онлайн».

Напомним, что 21 августа на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем представители «Сербского списка» заявили, что в течение 30 дней они покинут органы власти сепаратистского Косово, если Приштина не прекратит гонения на сербов.

Албанские сепаратисты 1 сентября планируют ввести особый режим пересечения административной линии с Сербией, из-за которого все сербы, проживающие на севере края, которые до сих пор не оформили паспорта лжегосударства Косово, будут вынуждены сделать это.