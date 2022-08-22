Саратов, , 17:39 — REGNUM Врачебная амбулатория и семь новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) появятся в 2022 году в Саратовской области. Министр здравоохранения региона Олег Костин поручил главврачам районных больниц заблаговременно организовать необходимые мероприятия по выделению участков, формированию площадок под установку модулей, решить вопросы с инженерными коммуникациями и последующему благоустройству площадок перед ФАПами.

Перед открытием ФАПа ИА REGNUM

«Предстоит большая работа, которая подразумевает и большую персональную ответственность. Новые объекты здравоохранения строятся для людей и мы должны вовремя и качественно сделать все, чтобы медицинская помощь для населения стала действительно ближе», — нацелил заместитель председателя регионального правительства.

ФАПы появятся в селе Горелый Гай Ивантеевского района, селах Черный Затон и Подлесное Хвалынского района, поселке Пригородный Петровского района, поселке Прудовой Ершовского района, селах Лепехинка и Карпенка Краснокутского района.

Врачебную амбулаторию установят в селе Синенькие Гагаринского района Саратова.

Установка модульных конструкций ведется в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на въезде в город Балаково имеется комплекс заброшенных зданий-долгостроев. В связи с нехваткой существующих площадей для развития районного здравоохранения на этом месте предложено разместить единый больничный комплекс, так как местные жители вынуждены ездить в областной центр на некоторые виды обследования и лечения.

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