Париж, , 17:37 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 78 департаментах Франции, сообщает 22 августа министерство экологии страны.

Засуха

Чрезвычайный режим подразумевает ограничения на использование воды.

Ранее это положение было объявлено в 93 департаментах Франции. В регионах режима ЧС воду разрешено использовать только для питья, а также в медицинских и санитарных целях.

Использование воды на сельскохозяйственные нужды, для мытья техники или наполнения бассейнов не разрешается.

Напомним, летом 2022 года Франция пережила несколько волн аномальной жары и засухи. Температура воздуха неоднократно превышала отметку в 40 градусов по шкале Цельсия.

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