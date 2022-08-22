В 78 департаментах Франции введен чрезвычайный режим из-за жары и засухи
Париж, 22 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 78 департаментах Франции, сообщает 22 августа министерство экологии страны.
Засуха
Чрезвычайный режим подразумевает ограничения на использование воды.
Ранее это положение было объявлено в 93 департаментах Франции. В регионах режима ЧС воду разрешено использовать только для питья, а также в медицинских и санитарных целях.
Использование воды на сельскохозяйственные нужды, для мытья техники или наполнения бассейнов не разрешается.
Напомним, летом 2022 года Франция пережила несколько волн аномальной жары и засухи. Температура воздуха неоднократно превышала отметку в 40 градусов по шкале Цельсия.