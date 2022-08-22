Кострома, , 18:00 — REGNUM Жительницу посёлка Александровское, расположенного в Островском районе Костромской области обманули мошенники, представившиеся печниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Двое мужчин разместили объявления на столбах, указав, что являются специалистами по починке печей. Пожилая женщина позвонила аферистам и договорилась с ними о встрече.

Лже-мастера прибыли к ней в тот же день и взяли 70 тысяч рублей, якобы на покупку необходимых материалов. Обратно они не вернулись. Спустя два дня пенсионерка попыталась связаться с ними, а затем обратилась в полицию.

В ходе предварительного следствия правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 62-летний цыганин, родившийся в Ивановской области. Он сознался в содеянном и находится под подпиской о невыезде. Его предполагаемый подельник находится в розыске. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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