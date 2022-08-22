Кострома, 22 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Жительницу посёлка Александровское, расположенного в Островском районе Костромской области обманули мошенники, представившиеся печниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж Борис Степанцев. 1965. СССР Печка

Двое мужчин разместили объявления на столбах, указав, что являются специалистами по починке печей. Пожилая женщина позвонила аферистам и договорилась с ними о встрече.

Лже-мастера прибыли к ней в тот же день и взяли 70 тысяч рублей, якобы на покупку необходимых материалов. Обратно они не вернулись. Спустя два дня пенсионерка попыталась связаться с ними, а затем обратилась в полицию.

В ходе предварительного следствия правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 62-летний цыганин, родившийся в Ивановской области. Он сознался в содеянном и находится под подпиской о невыезде. Его предполагаемый подельник находится в розыске. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.